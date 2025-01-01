Zum Hauptinhalt springen

Sierksdorf: Ausflug in den Hansapark der Zuckerschnuten Schleswig-Holstein
Samstag, 26. September 2026, 09:30
Im Hansapark gibt es neue Attraktionen, da müssen wir  hin

Kontakt:
Andrea Witt
Brandswisch 18
24326 Dersau
Tel: Fax: 04526 – 16 09
Mobil: 01525 / 848 0000
Mail: andrea-witt@gmx.de

Eine Anmeldung ist wegen der Organisation der einzelnen Projekte erforderlich!

 

