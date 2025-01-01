Plön: Sommerfest der Zuckerschnuten

Samstag, 22. August 2026, 14:00 - 18:00



Sommerfest in Plön mit Spielen, Baden, Wasserrutsche, Bogenschießen (auch für Kleine mit Kinderbogen),Schaumparty, Holipowder und Grillen

Ihr braucht euch jetzt nur noch bei Andrea Witt anmelden. Schickt die Anmeldung per mail an

- andrea-witt@gmx.de

(nur eine schriftlich eingegangene Anmeldung ist gültig)