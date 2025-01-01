Zum Hauptinhalt springen

Reinbeck: Ausflug zum Schützenverein Reinbeck der Zuckerschnuten Schleswig-Holstein
Samstag, 20. Juni 2026, 14:00 - 17:00
Luftgewehr (ab 12 J)- Kleinkaliber(ab 16 J.)-Laser( ab 8 J.)-SCHIESSEN und Fußballkicker, Darts und sonstige Spiele für die Kleineren.

Kontakt:
Andrea Witt
Brandswisch 18
24326 Dersau
Tel: Fax: 04526 – 16 09
Mobil: 01525 / 848 0000
Mail: andrea-witt@gmx.de

Eine Anmeldung ist wegen der Organisation der einzelnen Projekte erforderlich!

 

Ort Schützenverein 21465 Reinbek
