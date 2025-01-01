Bis Montag, 25. Mai 2026
Das Leben ist bunt auch mit Diabetes – Pfingstcamp am Plöner See
Erfahrungsaustausch, neue Freundschaften, Schulung, Sport, Spaß und spannende Erlebnisse im Diabetes-Ferien-Camp
Für Junge Menschen mit Diabetes ab 13 Jahren. Habt ihr Lust ohne Eltern mit uns vier tolle Tage zu verbringen?
Wir sind ein Betreuerteam von Diabetesberaterinnen, „Alt-Betreuer“ und vielen „Jung-Betreuern“ die alle, wie ihr auch Diabetes haben.
Wann und wo?
Pfingstfreitag bis Pfingstmontag, 22.05. – 25.05.2026 in der Jugendherberge Plön, Ascheberger Str. 67, 24306 Plön
Ihr braucht euch jetzt nur noch bei Andrea Witt anmelden. Schickt die Anmeldung per mail an
- andrea-witt@gmx.de
(nur eine schriftlich eingegangene Anmeldung ist gültig)
Wartet nicht so lange, das Camp ist immer schnell ausgebucht. Auf geht’s, ich freue mich.