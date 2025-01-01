Vom Freitag, 22. Mai 2026

Bis Montag, 25. Mai 2026



Das Leben ist bunt auch mit Diabetes – Pfingstcamp am Plöner See

Erfahrungsaustausch, neue Freundschaften, Schulung, Sport, Spaß und spannende Erlebnisse im Diabetes-Ferien-Camp

Für Junge Menschen mit Diabetes ab 13 Jahren. Habt ihr Lust ohne Eltern mit uns vier tolle Tage zu verbringen?

Wir sind ein Betreuerteam von Diabetesberaterinnen, „Alt-Betreuer“ und vielen „Jung-Betreuern“ die alle, wie ihr auch Diabetes haben.

Wann und wo?

Pfingstfreitag bis Pfingstmontag, 22.05. – 25.05.2026 in der Jugendherberge Plön, Ascheberger Str. 67, 24306 Plön

Ihr braucht euch jetzt nur noch bei Andrea Witt anmelden. Schickt die Anmeldung per mail an

- andrea-witt@gmx.de

(nur eine schriftlich eingegangene Anmeldung ist gültig)

Wartet nicht so lange, das Camp ist immer schnell ausgebucht. Auf geht’s, ich freue mich.