Plön: Pfingstcamp der Zuckerschnuten im Norden – Plön (Schleswig-Holstein) 2025
Vom Freitag, 22. Mai 2026
Bis Montag, 25. Mai 2026
Kontakt: andrea-witt@gmx.de

Das Leben ist bunt auch mit Diabetes – Pfingstcamp am Plöner See 

Erfahrungsaustausch, neue Freundschaften, Schulung, Sport, Spaß und spannende Erlebnisse im Diabetes-Ferien-Camp

Für Junge Menschen mit Diabetes ab 13 Jahren. Habt ihr Lust ohne Eltern mit uns vier tolle Tage zu verbringen?

Wir sind ein Betreuerteam von Diabetesberaterinnen, „Alt-Betreuer“ und vielen „Jung-Betreuern“ die alle, wie ihr auch Diabetes haben.

Wann und wo?
Pfingstfreitag bis Pfingstmontag, 22.05. – 25.05.2026 in der Jugendherberge Plön, Ascheberger Str. 67, 24306 Plön

Ihr braucht euch jetzt nur noch bei Andrea Witt anmelden. Schickt die Anmeldung per mail an

- andrea-witt@gmx.de
(nur eine schriftlich eingegangene Anmeldung ist gültig)

Wartet nicht so lange, das Camp ist immer schnell ausgebucht. Auf geht’s, ich freue mich.

Ort Jugendherberge Plön, Ascheberger Str. 67, 24306 Plön
