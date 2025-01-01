Zum Hauptinhalt springen

Sülfeld: Turnen mit den Zuckerschnuten Schleswig-Holstein
Samstag, 28. März 2026, 14:00 - 18:00
Wir haben eine ganze Turnhalle gemietet; ein Profiteam wird  mit uns tolle Übungen, Spiele, Gerätschaften ausprobieren, lasst euch überraschen 14-18 Uhr ,näheres später.

Um Voranmeldung wird gebeten bei:

Kontakt:
Andrea Witt
Tel: 01525/8480000
email: andrea-witt@gmx.de

Ort Sporthalle 23867 Sülfeld, Oldesloer Str.
