Berlin: Ausflug der Zuckerschnuten Schleswig-Holstein
Sonntag, 25. Januar 2026
T-1-Day in Berlin (eigene Anfahrt, evtl. Fahrgemeinschaften)

Kontakt:
Andrea Witt
Brandswisch 18
24326 Dersau
Tel: Fax: 04526 – 16 09
Mobil: 01525 / 848 0000
Mail: andrea-witt@gmx.de

Eine Anmeldung ist wegen der Organisation der einzelnen Projekte erforderlich!

 

