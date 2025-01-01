Eure Anmeldung ist ab sofort hier möglich:

Samstag, 13. Juni 2026

Diabetes-Kids organisiert das deutsche Team der Diabetes-Games 2026!

Diabetes-Kids.de ist stolzer Partner der Diabetes Games 2026 und stellt das deutsche Team für dieses außergewöhnliche Event zusammen! Zudem nehmen wir mit einer eigenen Crew an dem Event teil. Sei dabei und erlebe einen unvergesslichen Tag voller Sport, Gemeinschaft und Spaß!

Über die Diabetes Games

Am Samstag, den 13. Juni 2026, organisiert die Bas van de Goor Foundation die dritte Ausgabe der Diabetes Games! Diese besondere Veranstaltung, inspiriert von den Olympischen Spielen, richtet sich an Kinder und junge Erwachsene zwischen 7 und 17 Jahren mit Diabetes.

Die Bas van de Goor Foundation setzt sich seit vielen Jahren für die Förderung von Sport und Bewegung für Menschen mit Diabetes ein, um deren Lebensqualität zu verbessern. Die Stiftung wurde von Bas van de Goor, einem ehemaligen niederländischen Volleyball-Olympiasieger, gegründet, nachdem bei ihm Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Sein Ziel ist es, das Bewusstsein für die positiven Auswirkungen von Sport auf Menschen mit Diabetes zu stärken.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 € für alle an den Workshops teilnehmenden Kids mit Diabetes. Die Zahlung erfolgt per Paypal

Begleitpersonen, also Eltern, Geschwister und Freunde sind kostenlos dabei; dürfen aber an den Workshops nicht teilnehmen.



Die Anreise nach Arnheim ist selbst und auf eigene Kosten zu organisieren.



Während des Events gibt es drei Runden mit insgesamt 21 verschiedenen Sportarten, die von echten Spitzensportlern angeleitet werden.

Sportliche Workshops

Runde 1: Basketball, Badminton, Kickboxen, Feldhockey, Lacrosse, Baseball, Bogenschiessen

Basketball, Badminton, Kickboxen, Feldhockey, Lacrosse, Baseball, Bogenschiessen Runde 2: Korfball, Tanzen, Fußball, Karate, BMX, Klettern, Padel

Korfball, Tanzen, Fußball, Karate, BMX, Klettern, Padel Runde 3: Volleyball, Handball, Flag Football, Judo, Turnen, Schwimmen, Leichtathletik

Das Goldene Dorf – Der zentrale Treffpunkt

Hier finden die Eröffnungszeremonie und die Preisverleihung statt. In den Pausen stehen Foodtrucks bereit, und es gibt spannende Side-Events.

Allgemeines Klassement

Bei den Diabetes Games treten Teams verschiedener Krankenhäuser und natürlich unser Team aus Deutschland gegeneinander an, um den begehrten Wanderpokal zu gewinnen.

Programmablauf

Zeit Programmpunkt 10:00 Uhr Eröffnungszeremonie 10:45 - 12:00 Uhr Erste Runde Sport-Workshops 12:00 - 13:00 Uhr Mittagspause 13:15 - 14:30 Uhr Zweite Runde Sport-Workshops 14:30 - 15:00 Uhr Pause 15:00 - 16:15 Uhr Dritte Runde Sport-Workshops 16:20 Uhr Feierliche Preisverleihung

Das Diabetes-Kids Team vor Ort

🔹 Andrea Finke

Andrea Finke ist eine erfahrene Kinderärztin und Kinderdiabetologin. Sie begleitet seit vielen Jahren Kinder mit Typ-1-Diabetes und deren Familien auf ihrem Weg. Während der Games steht sie für Eure Fragen auf Deutsch zur Verfügung – die perfekte Gelegenheit, wertvolle Tipps aus erster Hand zu erhalten!

🔹 Daniel Schnelting

Dreifacher deutscher Meister über 200 Meter und Europameister der Junioren – Daniel Schnelting weiß, was es heißt, Vollgas zu geben! Der frühere Profisprinter hat selbst Typ-1-Diabetes und zeigt, dass Sport und Diabetes wunderbar zusammenpassen.

🔹 Anja Renfordt

Sechsfache Kickbox-Weltmeisterin – das sagt eigentlich schon alles! Anja Renfordt ist eine echte Powerfrau und zeigt, wie man sich mit Kickboxen auspowert und gleichzeitig Körpergefühl und Selbstbewusstsein stärken kann.

🔹 Sandra Reinert

Sie ist schon seit Ihrer Jugend ein fester Bestandteil fast aller Diabetes-Kids Veranstaltungen. Als zertifizierte Diabetesberaterin (DDG) bringt Sandra Reinert wertvolles Wissen und praktische Tipps rund um den Diabetes-Alltag mit. Sie steht den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite und hilft dabei, die beste Strategie für den Umgang mit Diabetes zu finden – egal ob im Sport, im Alltag oder auf Reisen.

🔹 Guido Bedronka

Guido Bedronka ist bekannt für seine Energie, seinen Humor und seinen unermüdlichen Einsatz für Diabetes-Kids. Er ist selbst Papa einer mittlerweile erwachsenen Tochter mit Diabetes und setzt sich seit bereits über 20 Jahren mit Leidenschaft für die Diabetes-Community ein.

🔹 Michael und Carolin Bertsch

Michael Bertsch ist Gründer von Diabetes-Kids.de, der größten deutschen Community für Familien mit Kindern mit Typ-1-Diabetes. Seit fast 25 Jahren setzt er sich mit Herzblut für den Austausch und die Unterstützung von Betroffenen ein. Seine Tochter Carolin, die seit ihrer Kindheit mit Diabetes lebt, zeigt, dass man mit einer guten Einstellung und moderner Technik alles erreichen kann. Gemeinsam werden sie mit Euch die Diabetes Games erleben – und sind natürlich immer für einen Austausch mit euch da!

Sei dabei mit Diabetes-Kids!

Wenn du mit dem deutschen Team an den Diabetes Games 2026 teilnehmen möchtest, melde dich hier unten im Formular an!

Gemeinsam erleben wir einen sportlichen Tag voller Motivation, Gemeinschaft und Spaß. Wir freuen uns auf dich!

Eure Anmeldung ist ab sofort hier möglich: