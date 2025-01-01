Leizen (MV): Camp Löwenstark

Vom Montag, 27. Juli 2026 - 08:00
Bis Freitag, 31. Juli 2026 - 17:00
Kontakt: Müritzklinik Klink
Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte verbringt ihr Kind gemeinsam mit anderen betroffen Kindern und Jugendlichen fünf Tage in einem altersgerechten sowie alltagnahen Umfeld. In dieser Zeit werden sie von unserem spezialisierten Diabetesteam betreut und geschult. Das Ziel ist es, neben schönen Freizeitaktivitäten und Erlebnissen im Rahmen der Schulungswoche, einen routinierten Umgang mit der Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus zu erlernen.
Ort Leizen (MV)
Anmeldung über das Sekretariat der Klinik: Tel:
03991-740349
