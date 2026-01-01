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Frankfurt: Con-T1 2026 - die Diabetes-Convention für Kids, Teens und Twens mit Typ 1 Diabetes
Samstag, 12. September 2026
Aufrufe : 5709

Con T1🎉 Kids, Teens, Twens – save the date!      Einladung zur Convention 2026!

Am 12. September 2026 ist es wieder so weit: Ein Tag nur für Kids, Teens und Twens mit Typ-1-Diabetes, an dem alle Themen besprochen werden. Dieses Jahr mit dem BdKJ (Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V.) als Veranstalter und zugleich mit dem bewährten Orga-Team der letzten Jahre. Neu ist der Name: Con-T1 🥳 

Dank unserer Unterstützer und Aussteller, können wir diesen Tag bei kostenfreiem Eintritt auf die Beine stellen! 

The place to be!  

Wir treffen uns wieder im Kap Europa in Frankfurt am Main –mitten in der City, super erreichbar und mit ganz viel Platz für Austausch, Infos und Action!

🕘 Wann & wo? 
📍 Kap Europa, Osloer Straße 5, Frankfurt am Main
🗓 Samstag, 12.09.2026
🕙 10:00–17:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr)

💬 Was erwartet euch?

Ein ganzer Tag voller spannender Themen, cooler Aktionen und ganz viel Austausch mit anderen, die – genau wie ihr – Typ-1-Diabetes in ihrem Alltag managen. Egal ob du gerade erst die Diagnose bekommen hast oder schon ein alter Hase bist – hier ist für alle Altersgruppen etwas dabei! Und auch für Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrkräfte und medizinische Berater*innen!

Themen, die jetzt schon feststehen:

  • Pubertät & Typ-1 – Wenn der Blutzucker Achterbahn fährt 🚀
  • Motivation – Von Durchhängern und Superkräften 💪
  • Diabetes & Sport – Wie du dein Ding machst, egal was du vorhast 🏃♀️⚽
  • Studien & Früherkennung – Wie man Typ-1 auf die Schliche kommt 🔍
  • Transition – Wenn aus Teens junge Erwachsene werden 🌱

Natürlich gibt's noch viel mehr. Auch an die Kleinsten und Geschwisterkinder ist gedacht – das detaillierte Programm wächst gerade noch. 🧠💡

Alle News findet ihr auf unserer Website (www.mein-bdkj.de) und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook (Con-T1) und Instagram (cont1.official).

Wir freuen uns riesig auf euch – lasst uns den Weltkindertag gemeinsam feiern und zeigen, was mit Typ-1 alles geht! 🎈🎊

Euer
Con-T1 Team vom Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. (BdKJ)

Hier unten könnt ihr Euch Anmelden 


Ort Kap Europa, Frankfurt/M.

Hier könnt ihr Euch für das Treffen anmelden:

Bei Anmeldungen weiterer Personen, die mit Dir anreisen, einfach unten auf "Gast hinzufügen" klicken.
WICHTIG: Alle mit einem Sternchen * gekennzeichneten Felder müssen für jeden Teilnehmer ausgefüllt werden!
Wichtige Hinweise:
Ihr könnt diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ihr könnt den Widerruf entweder postalisch (Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V, Fackelstraße 24, 67655 Kaiserslautern) oder per E-Mail (kontakt@mein-bdkj.de) übermitteln).

Alle Angaben werden von diabetes-kids im Namen des Bundes diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V (BDKJ) für die Organisation des Con-T1 erfasst.

Hinweis zu Datenschutz und Anmeldung
Hier angegebene personenbezogene Daten, insbesondere Name und E-Mailadresse, die allein zum Zwecke der Teilnahme an der Veranstaltung notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen von diabetes-kids erhoben und verarbeitet und zur Abwicklung an den Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. übermittelt.
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