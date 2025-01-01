Samstag, 12. September 2026

Aufrufe : 3

🎉 Kids, Teens, Twens – save the date! Einladung zur Convention 2026!

Am 12. September 2026 ist es wieder so weit: Ein Tag nur für Kids, Teens und Twens mit Typ-1-Diabetes, an dem alle Themen besprochen werden. Dieses Jahr mit dem BdKJ (Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V.) als Veranstalter und zugleich mit dem bewährten Orga-Team der letzten Jahre. Neu ist der Name: Con-T1 🥳

Dank unserer Unterstützer und Aussteller, können wir diesen Tag bei kostenfreiem Eintritt auf die Beine stellen!

The place to be!

Wir treffen uns wieder im Kap Europa in Frankfurt am Main –mitten in der City, super erreichbar und mit ganz viel Platz für Austausch, Infos und Action!

🕘 Wann & wo?

📍 Kap Europa, Osloer Straße 5, Frankfurt am Main

🗓 Samstag, 12.09.2026

🕙 10:00–17:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr)

💬 Was erwartet euch?

Ein ganzer Tag voller spannender Themen, cooler Aktionen und ganz viel Austausch mit anderen, die – genau wie ihr – Typ-1-Diabetes in ihrem Alltag managen. Egal ob du gerade erst die Diagnose bekommen hast oder schon ein alter Hase bist – hier ist für alle Altersgruppen etwas dabei! Und auch für Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrkräfte und medizinische Berater*innen!

Themen, die jetzt schon feststehen:

Pubertät & Typ-1 – Wenn der Blutzucker Achterbahn fährt 🚀

Motivation – Von Durchhängern und Superkräften 💪

Diabetes & Sport – Wie du dein Ding machst, egal was du vorhast 🏃♀️⚽

Studien & Früherkennung – Wie man Typ-1 auf die Schliche kommt 🔍

Transition – Wenn aus Teens junge Erwachsene werden 🌱

Natürlich gibt's noch viel mehr. Auch an die Kleinsten und Geschwisterkinder ist gedacht – das detaillierte Programm wächst gerade noch. 🧠💡

Alle News findet ihr auf unserer Website (www.mein-bdkj.de) und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook (Con-T1) und Instagram (cont1.official).

Wir freuen uns riesig auf euch – lasst uns den Weltkindertag gemeinsam feiern und zeigen, was mit Typ-1 alles geht! 🎈🎊

Euer

Con-T1 Team vom Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. (BdKJ)

