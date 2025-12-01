Diabetes-Kids Virtuell: Neuigkeiten von Dexcom

Donnerstag, 18. Dezember 2025, 18:00
Aufrufe : 104
Neuigkeiten von Dexcom
gibt es am 18.12.2025 um 18:00 Uhr
Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen.
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Donnerstag, 18. Dez. 2025 ab 18:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Inhalt:
|
Neuigkeiten von Dexcom
|Host:
|Außendienstmitarbeiter Dexcom Deutschland
Guido Bedronka - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|17.12.2025 um 19:00 Uhr
Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden: