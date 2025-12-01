Zum Hauptinhalt springen

Diabetes-Kids Virtuell: Neuigkeiten von Dexcom zur Ablösung von Dexcom G6 durch Dexcom G7
Donnerstag, 18. Dezember 2025, 18:00
Aufrufe : 1697

Online ElterntreffNeuigkeiten von Dexcom

gibt es am 18.12.2025 um 18:00 Uhr

Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen. 

Hier die Details zum Event:

Wann: Donnerstag, 18. Dez. 2025 ab 18:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Inhalt:

Neuigkeiten von Dexcom
Host: Außendienstmitarbeiter Dexcom Deutschland
Guido Bedronka - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss:  17.12.2025 um 19:00 Uhr

 

Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden:

Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
