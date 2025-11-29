Samstag, 29. November 2025, 14:00 - 17:00



Aufrufe : 66

Der Spatz e.V. lädt ein zu unserer Fortbildungsveranstaltung:

„Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes – Screening, Früherkennung und Verzögerung der Manifestation durch neue Therapien“

am Samstag, den 29.11.25, in das Hauptgeschoss der neuen Kinder- und Jugendklinik, Breisacher Str. 62 79106 Freiburg.

Ein sehr spannendes und wichtiges Thema, nicht nur für Familien mit Geschwisterkindern. Kommen Sie vorbei, hören Sie sich die neuesten Erkenntnisse an und kommen Sie mit unseren Diabetologen / Diabetologinnen oder anderen Eltern ins Gespräch. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Informieren und Austauschen.

Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung!

Es gibt auch eine Kinderbetreuung mit Mal- und Spielecke.

Bitte bei der Anmeldung angeben, mit wie vielen Personen Sie kommen und ob Sie die Kinderbetreuung in Anspruch nehmen möchten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage: www.spatz-ev.de

Anmeldefrist: 25. November

bitte per Mail an: info@spatz-ev.de