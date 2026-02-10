Online: Achtsam durch die Fastenzeit mit Diabetes

Aufrufe : 4582

Diabetes ist ein ständiger Begleiter, der viel Aufmerksamkeit und Energie braucht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Menschen mit Diabetes und als Typ-F-ler gut auf uns achten.

Mit Co-Clarity begleite ich Menschen mit Diabetes auf ihrem Weg zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst und ihrem Diabetes. Denn Studien zeigen: Achtsamkeit wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden und auf das Diabetes-Management aus! Deswegen biete ich dieses Online-Seminar in Kooperation mit der Plattform dialetics an.

Das nächste Seminar beginnt am Mitwoch, 25.2.2026 und findet an folgenden Daten jeweils von 19:00-20:30 Uhr mit einem thematischen Schwerpunkt pro Abend statt:

25.02 – Dankbarkeit

04.03 – Ganz im Moment sein (Achtung, Pause am 11.03 - da findet ein Diabeteskongress statt)

18.03 – Beziehungen

25.03 – Resilienz

01.04 – Freundlichkeit und Güte

08.04 – Achtsam durch den Alltag



Der TN-Beitrag liegt bei 119€ für alle 6 Termine und dafür bekommst du nicht nur den Kurs mit einem regelmäßigen Austausch, sondern auch ein gedrucktes Handbuch mit den Informationen aus allen Sessions zum Nachlesen und Platz für deine eigenen Notizen und Erkenntnisse.

Bis zum 10.2.2026 kannst du dich anmelden, um gemeinsam mit mir und maximal 11 anderen Menschen mit Typ-1-Diabetes achtsam auf den Advent zuzugehen.

Weitere Events und Infos unter www.co-clarity.de, direkt zur Anmeldung geht's hier: https://forms.gle/ip518iYkbhQLoYh49