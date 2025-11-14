Freitag, 14. November 2025, 17:00 - 23:00



WIR KICKEN AM WELTDIABETESTAG

Die DDF lädt am 14. November in Berlin ein!

Sport, Spaß und Teamgeist am 14. November in der Tante Käthe – gemeinsam mit dem FC Diabetes und der Deutschen Diabetes Föderation e.V..

Diabetes macht keine Pause – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Umso wichtiger ist es, sich gemeinsame Auszeiten zu gönnen, einfach Spaß zu haben und die Community zu feiern. Genau das tun wir am Weltdiabetestag 2025: Wir feiern, spielen und vernetzen uns!

Das erwartet dich:

⚽ Kickerturnier mit dem FC Diabetes

→ Spannung, Spaß & Teamgeist am Kickertisch

⚽ Location: Tante Käthe

→ Fußballkultur mitten im Herzen Berlins

⚽ **Drinks, Essen & Austausch**

→ Vernetze dich, triff neue Leute & genieße den Abend

⚽ Gemeinsam Gutes tun

→ Der Eintritt ist kostenlos – Spenden sammeln wir für ein Familien-Seminar zur Ernährungskompetenz

⚽ Einlass ab 17:00 Uhr – Turnierstart um 17:30 Uhr

→ Du kannst jederzeit dazustoßen!

⚽ Zum virtuellen Weltdiabetestag von #dedoc°

→ Wir schalten natürlich auch zur Übertragung von #dedoc° nach Frankfurt.

Wir freuen uns auf einen Abend voller Begegnung, Bewegung & guter Laune mit euch!

ANMELDUNG: 👉 HIER ...