Bad Harzburg: Eltern-Kind-Treff der Diabetiker Niedersachsen 2026

Sonntag, 22. Februar 2026, 11:00 - 16:00



Aufrufe : 3

Spiel, Spaß und Information - das erwartet Familien mit Kindern mit Diabetes auf dem landesweiten Eltern-Kind-Treff der Diabetiker Niedersachsen im Februar 2026.

Der landesweite Jahresauftakt der Eltern-Kind-Treffs der Diabetiker Niedersachen im Bad Harzburger Känguroom ist inzwischen eine feste Tradition unter den Typ-F-Angeboten und wird wieder viele wertvolle Informationen für Familien mit Kindern mit Diabetes bieten. Zwischen 11 und 16 Uhr wird es bunt zugehen.

Neben dem betreuten Spielangebot, speziell abgestimmt auf Kinder mit Diabetes Typ 1, stehen in zwei großzügigen Hallen gemütliche Tische für den Austausch und ein Markt der Möglichkeiten mit namhaften Hilfsmitterherstellern exklusiv bereit. Anmeldung nur über das Formular auf der Website der Diabetiker Niedersachsen.

Mehr Info und Anmeldung