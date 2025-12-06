Essen: 9. Essener Tag für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1

Samstag, 06. Dezember 2025, 11:00 - 16:00



Der 9. Essener Tag für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1 am Samstag, 6. Dezember 2025 11.00 – 16.00 Uhr

Für weitere Infos, das aktuelle Programm und die Anmeldung zu den Workshops QR-Code scannen Samstag, 6. Dezember 2025 11.00 – 16.00 Uhr

Mit spannenden Vorträge und Updates rund um den Diabetes, Diabeteskreativwerkstatt für Jugendliche, Workshop für Geschwisterkinder, Industrieausstellung, Pumpenzubehör, großer Elli Wintermarkt mit Waffeln, Punschbar und Nikolaus Foto-Aktion, Weihnachtsquiz mit Tombola, Kinderschminken und noch vieles mehr.

Mehr Infos und Anmeldung unter diesem Link

Wir von Diabetes-Kids werden auch dort sein und freuen uns auf Euch!