Dienstag, 03. November 2026, 19:00 - 21:00



Aufrufe : 1

Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie mit Isabel Laß für Familien mit einem an Diabetes erkrankten Kind oder Jugendlichen.

Die Diplom-Psychologin Isabel Laß ist Diabetes Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin (Deutsche Gesellschaft für Systemische und Familientherapie - DGSF). Auch ist sie seit der Kindheit selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt und weiß deshalb sehr gut, wie es Euch damit geht.

In unseren Online Sprechstunden steht Isabel regelmässig und kostenlos für Eure Fragen zum Thema Diabetes und Psychologie zur Verfügung.

Schwerpunktthema dieser Veranstaltung:

Diabetestherapie und Essstörung - eine böse Kombi!

Sehr persönliche Themen können auch in persönlichen Sitzungen bearbeitet werden.

Die offenen Online Sprechstunden Diabetes & Psychologie sind ein Gemeinschaftsprojekt von Diabetes-Kids und diabetesDE

Wenn ihr diese kostenlosen Online Sprechstunden mit Eurer Spende unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies hier tun.

WICHTIG: Die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung ist begrenzt.

Also nehmt bitte nur teil, wenn ihr zum aktuellen Schwerpunktthema (siehe oben) eine Frage oder eine Problemstellung habt.