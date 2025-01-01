Zum Hauptinhalt springen

Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Mobbing in der Schule
Dienstag, 04. August 2026, 19:00 - 21:00
DiabetesDE KooperationOnline Sprechstunde Diabetes & Psychologie mit Isabel Laß für Familien mit einem an Diabetes erkrankten Kind oder Jugendlichen.

Die Diplom-Psychologin Isabel Laß ist Diabetes Fachpsychologin DDG  sowie Paar- und Familientherapeutin (Deutsche Gesellschaft für Systemische und Familientherapie - DGSF). Auch ist sie seit der Kindheit selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt und weiß deshalb sehr gut, wie es Euch damit geht.

In unseren Online Sprechstunden steht Isabel regelmässig und kostenlos für Eure Fragen zum Thema Diabetes und Psychologie zur Verfügung. 

Schwerpunktthema dieser Veranstaltung:
Mobbing in der Schule 

Sehr persönliche Themen können auch in persönlichen Sitzungen bearbeitet werden.

Die offenen Online Sprechstunden Diabetes & Psychologie sind ein Gemeinschaftsprojekt von Diabetes-Kids und diabetesDE

Wenn ihr diese kostenlosen Online Sprechstunden mit Eurer Spende unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies hier tun.

WICHTIG: Die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung ist begrenzt.
Also nehmt bitte nur teil, wenn ihr zum aktuellen Schwerpunktthema (siehe oben) eine Frage oder eine Problemstellung habt.

Hier könnt ihr Euch für das Treffen anmelden:

Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
