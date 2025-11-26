Trendpfeile bei CGM-Systemen richtig interpretieren

Mittwoch, 26. November 2025, 18:00 - 19:30



Glukose-Sensoren wie etwa der DiaExpert Sensor, der FreeStyle Libre oder der Dexcom Sensor sind aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Sich verändernder Blutzucker wird hier oft in Form von Trendpfeilen in verschiedener Anzahl und Richtung angegeben.

Doch allzu oft bleibt die Frage: wie reagiere ich jetzt richtig? Hierzu werden Sie bei dieser Veranstaltung Ihr Wissen über Trendpfeile und wie diese im Alltag zu interpretieren sind, auffrischen und erweitern.

Bitte melden Sie sich bis zum 25. November 2025 direkt unter www.diabetes.mediq.de/kundenservice/veranstaltungen an.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter:ingolstadt@mediq.com.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!