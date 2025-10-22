Mittwoch, 22. Oktober 2025, 18:00 - 19:30



Als Spritz-Ess-Abstand (SEA) wird der zeitliche Abstand zwischen Insulininjektion und Mahlzeitenbeginn bezeichnet. Schnelle Analoginsuline sollten den Spritz-Ess-Abstand eigentlich unnötig machen. Da inzwischen viele Menschen mit Diabetes ein System zur kontinuierlichen Messung (CGM) tragen, wird mit Blick auf die Daten deutlich, dass bei schnell wirkenden Analoginsulinen oft ein Spritz-Ess-Abstand sinnvoll wäre.

Wie wird der Spritz-Ess-Abstand ermittelt? Welche Faktoren beeinflussen ihn? Was können Sie tun, wenn Sie kein CGM tragen?

Diese und viele Ihrer Fragen beantwortet uns an diesem Abend Diabetesberaterin Nadja Wilhelm.

Bitte melden Sie sich bis zum 21. Oktober 2025 direkt unter www.diabetes.mediq.de/kundenservice/veranstaltungen an.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter:ingolstadt@mediq.com.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!