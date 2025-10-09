Online Workshop für Erzieher und Lehrer: Kinder mit Typ-1-Diabetes

Donnerstag, 09. Oktober 2025, 19:30 - 20:30



Aufrufe : 49

Welche Rolle und Aufgaben können Erzieher und Lehrpersonal in Absprache übernehmen bzw. welche rechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden? Was ist beim Sportunterricht zu beachten und wie können Kinder mit Typ-1-Diabetes mit auf Ausflüge und Klassenfahrten? Welche Anlaufstellen bieten Unterstützung an? Über diese und weitere Themen sprechen wir mit Ihnen, geben praktische Tipps und nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.

Referentin: Diabetesberaterin Silke Müller-Pistor (Ameos Klinikum Neuburg/Donau)

Bitte melden Sie sich bis zum 08. Oktober 2025 unter www.diabetes.mediq.de/kundenservice/veranstaltungen an. Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten zum Online-Fortbildung. Die Veranstaltung ist kostenlos. Auf Wunsch erhalten Sie ein Zertifikat für Ihre Teilnahme im Anschluss an diese Veranstaltung.

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns unter ingolstadt@mediq.com.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!