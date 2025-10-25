Samstag, 25. Oktober 2025, 12:00 - 16:00



Am 25. Oktober 2025 findet in der MEWA Arena in Mainz ein besonderes Event anlässlich des Weltdiabetestages statt: „Rise for Diabetes – Engagiert gegen Diabetes“.

Die Veranstaltung wird von InnoNet HealthEconomy e.V. und der Diabetes Allianz Rheinland-Pfalz organisiert und lädt Menschen mit Diabetes, deren Angehörige sowie Interessierte herzlich ein. Auch Vertreter:innen aus Fachkreisen, Politik und Industrie sind vor Ort.

Ein Tag voller Aktionen, Begegnungen und Wissen

Von 12:00 bis 16:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm:

12:00 Uhr : Begrüßung durch den Vorstand von InnoNet HealthEconomy e.V.

: Begrüßung durch den Vorstand von InnoNet HealthEconomy e.V. 12:15 Uhr : Fesselstart des blauen Diabetes-Heißluftballons* – ein sichtbares Zeichen im Kampf gegen Diabetes

: Fesselstart des blauen Diabetes-Heißluftballons* – ein sichtbares Zeichen im Kampf gegen Diabetes 12:00–16:00 Uhr : Begegnungs- und Wissensraum „ Diabetes-Welt 360° “ mit spannenden Keynotes, Speaker-Slots, Risiko-Checks und interaktiven Aktionen

: Begegnungs- und Wissensraum „ “ mit spannenden Keynotes, Speaker-Slots, Risiko-Checks und interaktiven Aktionen 14:00 Uhr : Pressegespräch

: Pressegespräch ca. 15:00 Uhr : Ballonaufstieg* über Mainz

: Ballonaufstieg* über Mainz 15:00–16:00 Uhr : Networking & Interviews

: Networking & Interviews 16:00 Uhr: Offizielles Ende des Aktionstages

* Der Ballonaufstieg ist wetterabhängig.

Treffpunkt für alle

„Rise for Diabetes“ ist eine kostenfreie Veranstaltung und bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich zu informieren, auszutauschen und gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

📍 Ort:

MEWA Arena, Eugen-Salomon-Straße 1, 55128 Mainz

Weitere Informationen gibt es unter: www.innonet-healtheconomy.de