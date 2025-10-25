Zum Hauptinhalt springen

Mainz: „Rise for Diabetes“ – Aktionstag am 25. Oktober 2025 in Mainz
Samstag, 25. Oktober 2025, 12:00 - 16:00
RiseforDiabetesAm 25. Oktober 2025 findet in der MEWA Arena in Mainz ein besonderes Event anlässlich des Weltdiabetestages statt: „Rise for Diabetes – Engagiert gegen Diabetes“.

Die Veranstaltung wird von InnoNet HealthEconomy e.V. und der Diabetes Allianz Rheinland-Pfalz organisiert und lädt Menschen mit Diabetes, deren Angehörige sowie Interessierte herzlich ein. Auch Vertreter:innen aus Fachkreisen, Politik und Industrie sind vor Ort.

Ein Tag voller Aktionen, Begegnungen und Wissen

Von 12:00 bis 16:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm:

  • 12:00 Uhr: Begrüßung durch den Vorstand von InnoNet HealthEconomy e.V.
  • 12:15 Uhr: Fesselstart des blauen Diabetes-Heißluftballons* – ein sichtbares Zeichen im Kampf gegen Diabetes
  • 12:00–16:00 Uhr: Begegnungs- und Wissensraum „Diabetes-Welt 360°“ mit spannenden Keynotes, Speaker-Slots, Risiko-Checks und interaktiven Aktionen
  • 14:00 Uhr: Pressegespräch
  • ca. 15:00 Uhr: Ballonaufstieg* über Mainz
  • 15:00–16:00 Uhr: Networking & Interviews
  • 16:00 Uhr: Offizielles Ende des Aktionstages

* Der Ballonaufstieg ist wetterabhängig.

Treffpunkt für alle

„Rise for Diabetes“ ist eine kostenfreie Veranstaltung und bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich zu informieren, auszutauschen und gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

📍 Ort:
MEWA Arena, Eugen-Salomon-Straße 1, 55128 Mainz

Weitere Informationen gibt es unter: www.innonet-healtheconomy.de

 

