Zum Hauptinhalt springen

Werde unser Facebook Fan

Als iCal-Datei herunterladen
Diabetes-Kids Virtuell: Online Elterntreff
Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19:30
Aufrufe : 14

group

Liebe Eltern,

wir freuen uns, Euch herzlich zu unserem nächsten Online Elterntreff einzuladen! 🌟

Dies ist eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Eltern auszutauschen, Fragen zu stellen und wertvolle Erfahrungen zu teilen. Lasst uns gemeinsam lernen und wachsen!

Thema: Online Elterntreff
Inhalt: - Kurze Vorstellung (wer mag)
- Fragen/Antworten
Gastgeber - Tina Parlow & Michael Bertsch, Diabetes-Kids.de

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und einen inspirierenden Austausch! 🤗💬

Herzliche Grüße

Event hinzufügen