Wuppertal: Schulung für Pädagogen, Schulbegleiter & Interessierte beim Aktionstag für Familien mit Typ-1-Diabetes

Samstag, 27. September 2025, 10:00 - 12:00



Die Schulung für Pädagogen, Schulbegleiter & Interessierte (mit Zertifikat) findet im Rahmen des Aktionstags für Familien mit Typ-1-Diabetes am Samstag, 27. September 2025 von 10:---12:00 Uhr in der Gesamtschule Barmen in Wuppertal statt. Für die Schulung ist eine Anmeldung (unten) nötig!! Die Teilnahme am Aktionstag ist ohne Anmeldung möglich.

Am Samstag, 27. September 2025, öffnet die Gesamtschule Barmen in Wuppertal ihre Türen für einen ganz besonderen Tag:

Ein Aktionstag voller Mitmachangebote, wertvoller Infos und spannender Begegnungen – speziell auch für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes.

🕙 Wann: 10:00 – 15:00 Uhr

📍 Wo: Gesamtschule Barmen, Unterdörnen 1, 42283 Wuppertal

Was euch erwartet:

Austausch mit anderen betroffenen Familien und Expert:innen

Mitmach-Workshops & Bewegungsangebote für Groß und Klein

Power-Snacks & Ernährungstipps mit Diabetes-Bezug

Kinderprogramm mit Spiel, Spaß & Bewegung

Spannende Aussteller rund um Diabetes-Technologie & Alltag

💙 Diabetes-Kids ist mit dabei!

Kommt an unserem Stand vorbei, lernt uns kennen, vernetzt euch mit anderen Eltern und Kindern und erfahrt, was wir alles für Familien mit Typ-1-Diabetes auf die Beine stellen – von Freizeiten über Treffen bis zu Online-Angeboten. Wir freuen uns auf euch!

Der Aktionstag wird veranstaltet von den Ärzten in Wuppertal und dem Bergischen Diabetesnetz, mit Unterstützung vieler starker Partner.

👉 Kommt vorbei – für mehr Miteinander, mehr Wissen und mehr Lebensfreude mit Diabetes!