Samstag, 27. September 2025, 10:00 - 14:00



Am Samstag, 27. September 2025, öffnet die Gesamtschule Barmen in Wuppertal ihre Türen für einen ganz besonderen Tag:

Ein Aktionstag voller Mitmachangebote, wertvoller Infos und spannender Begegnungen – speziell auch für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes.

🕙 Wann: 10:00 – 15:00 Uhr

📍 Wo: Gesamtschule Barmen, Unterdörnen 1, 42283 Wuppertal

Was euch erwartet:

Austausch mit anderen betroffenen Familien und Expert:innen

Mitmach-Workshops & Bewegungsangebote für Groß und Klein

Power-Snacks & Ernährungstipps mit Diabetes-Bezug

Kinderprogramm mit Spiel, Spaß & Bewegung

Spannende Aussteller rund um Diabetes-Technologie & Alltag

💙 Diabetes-Kids ist mit dabei!

Kommt an unserem Stand vorbei, lernt uns kennen, vernetzt euch mit anderen Eltern und Kindern und erfahrt, was wir alles für Familien mit Typ-1-Diabetes auf die Beine stellen – von Freizeiten über Treffen bis zu Online-Angeboten. Wir freuen uns auf euch!

Der Aktionstag wird veranstaltet von den Ärzten in Wuppertal und dem Bergischen Diabetesnetz, mit Unterstützung vieler starker Partner.

👉 Kommt vorbei – für mehr Miteinander, mehr Wissen und mehr Lebensfreude mit Diabetes!