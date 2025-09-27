Zum Hauptinhalt springen

Wuppertal: Aktionstag für Familien mit Typ-1-Diabetes - Gemeinsam stark – informiert, vernetzt & voller Energie!
Samstag, 27. September 2025, 10:00 - 14:00
 Diabetes Tag WuppertalAm Samstag, 27. September 2025, öffnet die Gesamtschule Barmen in Wuppertal ihre Türen für einen ganz besonderen Tag:
Ein Aktionstag voller Mitmachangebote, wertvoller Infos und spannender Begegnungen – speziell auch für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes.

🕙 Wann: 10:00 – 15:00 Uhr
📍 Wo: Gesamtschule Barmen, Unterdörnen 1, 42283 Wuppertal

Was euch erwartet:

  • Austausch mit anderen betroffenen Familien und Expert:innen
  • Mitmach-Workshops & Bewegungsangebote für Groß und Klein
  • Power-Snacks & Ernährungstipps mit Diabetes-Bezug
  • Kinderprogramm mit Spiel, Spaß & Bewegung
  • Spannende Aussteller rund um Diabetes-Technologie & Alltag

💙 Diabetes-Kids ist mit dabei!
Kommt an unserem Stand vorbei, lernt uns kennen, vernetzt euch mit anderen Eltern und Kindern und erfahrt, was wir alles für Familien mit Typ-1-Diabetes auf die Beine stellen – von Freizeiten über Treffen bis zu Online-Angeboten. Wir freuen uns auf euch!

Der Aktionstag wird veranstaltet von den Ärzten in Wuppertal und dem Bergischen Diabetesnetz, mit Unterstützung vieler starker Partner.

👉 Kommt vorbei – für mehr Miteinander, mehr Wissen und mehr Lebensfreude mit Diabetes!

Ort Gesamtschule Barmen in Wuppertal
