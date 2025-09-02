Online Webinar: Diabetes in der Schule

Die Schulzeit ist für jedes Kind eine aufregende Zeit, die mit neuen Freunden, vielen Eindrücken und neuem Lernstoff geprägt ist. Bei Kindern mit Typ-1-Diabetes bringt der Alltag besondere Umstände mit sich und erfordert von Anfang an ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Welche Rolle und Aufgaben kann das Lehrpersonal in Absprache mit Ihnen als Eltern übernehmen bzw. welche rechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden? Was ist beim Sportunterricht zu beachten und wie können Kinder mit Typ-1-Diabetes mit auf Ausflüge und Klassenfahrten? Welche Anlaufstellen bieten Unterstützung an? Auf diese und weitere Themen gehen wir in diesem Webinar näher ein, geben Ihnen praktische Tipps und nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.
Referentin: Diabetesberaterin Silke Müller-Pistor (Ameos Klinik Neuburg/Donau)
Anmeldung hier!
Zielgruppe: Eltern mit Diabetes-Kids; Lehrer*Innen und Erzieher*Innen