Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes
Dienstag, 16. Juni 2026, 17:00 - 18:00
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Kontakt: diabeteskids.essen@gmail.com
Im Markushaus Essen, Stadtteil Vogelheim, trifft sich an jedem 3. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr die Selbsthilfegruppe „DIA Kids SHG“.
Eingeladen sind insbesondere Eltern und Angehörige von Kindern mit Diabetes Typ 1. Der Austausch bietet Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen zu teilen, Verständnis füreinander zu entwickeln und sich gegenseitig zu stärken. Auch die Kinder sind bei den Treffen herzlich willkommen.
Die Gruppe wird von Hannah Dietrich und Susanne Schnettler-Dietrich betreut.
Kontakt per E-Mail: diabeteskids.essen@gmail.com
Ort Markushaus Essen, Forststraße 17, 45356 Essen