Kiel: Eltern Ostsee Gruppe Treffen
Donnerstag, 11. September 2025, 19:30 - 21:30
Kontakt: Nastasja (01732422110)

Wir treffen uns am 11.09.25 um 19:30 im 60 seconds to napoli an der Kiellinie.

Gerne bei Nastasja (01732422110) melden, wenn du auch kommen möchtest. 

Ort Kiel, Reventlouallee 2
Restaurant 60 seconds to napoli (Kiellinie)
