Düsseldorf: 23. Düsseldorfer Diabetes-Tag

Samstag, 30. August 2025, 09:00 - 15:30



Am 30. August 2025 erwartet Sie von 9 bis 15:30 Uhr in der Handwerkskammer Düsseldorf (Georg-Schulhoff-Platz 1, 40221 Düsseldorf) ein abwechslungsreiches Programm mit mehr als 25 Vorträgen und Erfahrungsberichten, einer umfangreichen Industrieausstellung sowie der Möglichkeit an zahlreichen kostenlosen Mitmach-Aktionen aktiv teilzunehmen. Erfahrungsberichte von Menschen mit Diabetes, die persönliche Einblicke in ihren Alltag geben und praxisnahe Hilfestellungen für ein selbstbestimmtes Leben mit der Erkrankung vorstellen, ergänzen das vielfältige Programm.

Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist kostenlos und der Zugang ist barrierefrei. Wir empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kommen Sie vorbei und stellen Sie Ihre persönlichen Fragen an unsere Experten vor Ort.

https://duesseldorfer-diabetestag.de/startseite/