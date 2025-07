23. Düsseldorfer Diabetes-Tag

Am 30. August 2025 erwartet Sie von 9 bis 15:30 Uhr in der Handwerkskammer Düsseldorf (Georg-Schulhoff-Platz 1, 40221 Düsseldorf) ein abwechslungsreiches Programm mit mehr als 25 Vorträgen und Erfahrungsberichten, einer umfangreichen Industrieausstellung sowie der Möglichkeit an zahlreichen kostenlosen Mitmach-Aktionen aktiv teilzunehmen. Erfahrungsberichte von Menschen mit Diabetes, die persönliche Einblicke in ihren Alltag geben und praxisnahe Hilfestellungen für ein selbstbestimmtes Leben mit der Erkrankung vorstellen, ergänzen das vielfältige Programm.