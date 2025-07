Berlin: 14. DIABETES-CHARITY-GALA

Donnerstag, 09. Oktober 2025, 18:00



Aufrufe : 22

Die Diabetes-Charity-Gala 2025 öffnet ihre Türen für alle Interessierten

Das exklusive Event, um Diabetes zum Gesellschaftsthema zu machen.

Diabetes-Charity-Gala seit 2011:

3.300 Gala-Gäste

170 Bühnenbeteiligte

29 Spendenprojekte

13 Thomas-Fuchsberger-Preisverleihungen

Wir heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns sehr, in diesem Jahr am 9. Oktober 2025 die nunmehr 14. Diabetes-Charity-Gala feiern zu können, denn das bedeutet auch, seit 14 Jahren stellvertretend für rund 11 Mio. Menschen mit Diabetes in Deutschland am Gala-Abend die Volkskrankheit in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.Wenn Prominente aus Showbusiness und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Gesundheitswesen auf Menschen mit Diabetes treffen und das in einem unterhaltsamen Rahmen, dann wird daraus ein unvergesslicher Abend – und dennoch steht allem voran die Absicht, mit einem solchen Event Diabetes zum Gesellschaftsthema zu machen.

Mehr Infos und Anmeldung unter https://www.diabetes-gala.de/

PS: Wir von Diabetes-Kids werden auch dort sein!