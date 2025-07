Erfurt: 2. Diabetestechnologie-Konvent

Samstag, 16. August 2025, 09:00 - 14:30



Hallo liebe Eltern, hallo liebe "Kids" ab ca. 16 Jahre

wir gestalten eine Tag mit

Informationen über Innovationen und neue Entwicklungen im Diabetestechnologie -Bereich

-Bereich weitere Themen sind Kinderwunsch und Schwangerschaft mit Diabetes,

Retinopathie-Screening mit künstlicher Intelligenz (KI) und Telemedizin

Austausch mit Ärzten und Fachleuten (aus Jena, Eisenach, Erfurt, Weimar)

Gelegenheit zum Gespräch mit verschiedenen Experten





am Samstag, dem 16.8.2025

9:00 - 14:30 Uhr

Wo? In Erfurt - Alte Universität Erfurt, "Collegium majus"

(Michaelisstraße 39, 99084 Erfurt; historisches Gebäude in der Innenstadt)

Auf der Internetseite diabsmart-konvent.de finden Sie die aktuellen Informationen.

Wir bitten Euch, um eine Anmeldung bis 27.7.2025 für die Veranstaltung am 16.8.2025, eben dort.



Herzlichen Dank!

Das Organisationsteam