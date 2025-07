Diabetes-Kids Virtuell: Medtronic: Neues zum MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor

Donnerstag, 27. November 2025, 19:00



Webinar mit Medtronic zum Thema "Neues zum MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor" auf Diabetes-Kids Virtuell

Am 27. November 2025 veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar über das MiniMed™ 780G System von Medtronic, ausgestattet mit dem neuen Simplera™ CGM System.

Erlebe mehr Zeit im Zielbereich

In diesem Webinar stellt Medtronic Diabetes Deutschland neues zum MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor vor. Das System passt die Insulinabgabe automatisch an und korrigiert den Glukosespiegel 24/7 alle 5 Minuten – damit Du mehr Zeit im Zielbereich verbringen kannst. Zudem erhältst Du erste Informationen zum Simplera Sync™ Sensor, der neue All-in-one Sensor von Medtronic, der demnächst auch in Deutschland verfügbar sein wird.

Du möchtest Unterstützung in deinem Alltag und bei deinem Diabetesmanagement?

Du hast Interesse an einer Insulinpumpen-Therapie?

Du möchtest mehr zum MiniMed™ 780G System – einer Insulinpumpe mit automatischer Insulinabgabe (AID) – erfahren?

Du nutzt bereits das MiniMed™ 780G System und möchtest dein Wissen auffrischen oder detailliertere Informationen zur Funktionsweise?

Du bist darüber hinaus an den Services und Apps von Medtronic für Menschen mit Diabetes und Angehörige interessiert?

Dann bist Du bei diesem Webinar genau richtig.

Medtronic vertreibt seit über 40 Jahren Insulinpumpensysteme für Menschen mit Diabetes Typ 1. Seitdem arbeiten wir an unserer große Vision: einem vollen Closed Loop – ein Pumpensystem, dass komplett eigenständig die Insulinabgabe regelt. Das MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor ist für Personen mit Diabetes-Typ-1 ab 7 Jahren und ab 8 Insulineinheiten Tagesgesamtinsulinbedarf zugelassen.

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.

Euer Team von Medtronic Diabetes



Hier die Details zum Event: