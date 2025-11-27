Zum Hauptinhalt springen

Diabetes-Kids Virtuell: Medtronic: Neues zum MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor (Zulassung ab 2J.)
Donnerstag, 27. November 2025, 19:00
Online ElterntreffWebinar mit Medtronic zum Thema "Neues zum MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor" auf Diabetes-Kids Virtuell. 
Dieses System ist seit kurzem für Kinder ab 2 Jahre zugelassen!

Am 27. November 2025 veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar über das MiniMed™ 780G System von Medtronic, ausgestattet mit dem Simplera™ CGM System.

Sie verwenden bereits eine Pumpe oder überlegen von einer Pen-Therapie umzusteigen dann sind Sie hier genau richtig! Wir informieren Sie ausführlich über das MiniMed™ 780G System mit adaptiver Insulinabgabe und Korrekturboli von Medtronic. Erlebe mehr Zeit im Zielbereich. In dieser virtuellen Veranstaltung möchten wir Ihnen die Vorzüge des MiniMed™ 780G Systems näherbringen und Ihnen zeigen, wie das System Sie im Alltag unterstützt. Sie haben auch die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen.

Medtronic vertreibt seit über 40 Jahren Insulinpumpensysteme für Menschen mit Diabetes. Seitdem arbeiten wir an unserer große Vision: einem vollen Closed Loop – ein Pumpensystem, dass komplett eigenständig die Insulinabgabe regelt.

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.

Euer Team von Medtronic Diabetes

Hier die Details zum Event:

Wann: Donnerstag, 27. Nov. 2024 ab 19:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Inhalt:

Medtronic: Neues zum MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor
Host: Markus Fiegl – Medtronic
Marian Beier - Medtronic
Matthias Maith - Medtronic
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss:  26.11.2025 um 19:00 Uhr

 

Hier könnt ihr Euch für das Treffen anmelden:

Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
