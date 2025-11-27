Diabetes-Kids Virtuell: Medtronic: Neues zum MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor (Zulassung ab 2J.)

Donnerstag, 27. November 2025, 19:00



Aufrufe : 4065

Webinar mit Medtronic zum Thema "Neues zum MiniMed™ 780G System mit Simplera Sync™ Sensor" auf Diabetes-Kids Virtuell.

Dieses System ist seit kurzem für Kinder ab 2 Jahre zugelassen!

Am 27. November 2025 veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar über das MiniMed™ 780G System von Medtronic, ausgestattet mit dem Simplera™ CGM System.

Sie verwenden bereits eine Pumpe oder überlegen von einer Pen-Therapie umzusteigen dann sind Sie hier genau richtig! Wir informieren Sie ausführlich über das MiniMed™ 780G System mit adaptiver Insulinabgabe und Korrekturboli von Medtronic. Erlebe mehr Zeit im Zielbereich. In dieser virtuellen Veranstaltung möchten wir Ihnen die Vorzüge des MiniMed™ 780G Systems näherbringen und Ihnen zeigen, wie das System Sie im Alltag unterstützt. Sie haben auch die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen.

Medtronic vertreibt seit über 40 Jahren Insulinpumpensysteme für Menschen mit Diabetes. Seitdem arbeiten wir an unserer große Vision: einem vollen Closed Loop – ein Pumpensystem, dass komplett eigenständig die Insulinabgabe regelt.

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.

Euer Team von Medtronic Diabetes



Hier die Details zum Event: