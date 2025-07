Diabetes-Kids Virtuell: Medtronic: Neues zum Smart ICT System mit Simplera™ CGM

Donnerstag, 11. September 2025, 19:00



Aufrufe : 13

Medtronic: Neues zum Smart ICT System mit Simplera™ CGM

am 11.9.2025 um 19:00 Uhr

Mit der richtigen Dosis auf dem richtigen Weg.

In diesem Webinar stellt Medtronic Diabetes Deutschland seine 2. Generation des Smart ICT Systems mit Simplera™ CGM vor. Das Smart ICT System mit Simplera™ CGM bietet nicht nur ein CGM-System mit dem neuen All-In-One Sensor – sondern darüber hinaus eine Unterstützung im alltäglichen Diabetesmanagement über neue, aktionsbasierte Hinweise, die nur gegeben werden, wenn wirklich etwas zu tun ist. Diese Hinweise werden ergänzt durch konkreten Informationen darüber, was zu tun ist z.B.:

Wie viel Insulin muss zur Korrektur hoher Werte gegeben werden?

Wie viele Kohlenhydrate müssen zur Behandlung niedriger Werte gegessen werden?

Das System erkennt, wann vergessen wurde, Insulin für eine Mahlzeit zu geben, und ermittelt die nötige Insulinmenge.

Die InPen™ App stellt gesammelt alle Informationen in einer App dar: CGM-Werte, Insulingaben, Dosisrechner, Aktives Insulin,…

Insulin, welches über den InPen™ Insulinpen abgegeben wird, wird in Echtzeit in die InPen™ App übertragen und dort auch in Form von aktivem Insulin dargestellt.

Das Smart ICT System mit Simplera™ CGM ist eine absolute Alternative für alle die, die eine Pentherapie verwenden möchten und dennoch konkrete Unterstützung in Ihrem Alltag mit Diabetes erhalten wollen.

Zielgruppe: Das Webinar wendet sich an alle, die eine Pentherapie (ICT) durchführen oder überlegen von einer Pumpe zurück auf den Pen zu gehen.

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch 😊.

Euer Team von Medtronic Diabetes Deutschland“



Hier die Details zum Event: