Diabetes-Kids Virtuell: Online Elterntreff

Donnerstag, 08. Januar 2026, 19:30
Liebe Eltern,
wir freuen uns, Euch herzlich zu unserem nächsten Online Elterntreff einzuladen! 🌟
Dies ist eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Eltern auszutauschen, Fragen zu stellen und wertvolle Erfahrungen zu teilen. Lasst uns gemeinsam lernen und wachsen!
|Thema:
|Online Elterntreff
|Inhalt:
|- Kurze Vorstellung (wer mag)
- Fragen/Antworten
|Gastgeber
|- Tina Parlow & Michael Bertsch, Diabetes-Kids.de
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und einen inspirierenden Austausch! 🤗💬
Herzliche Grüße
Hier könnt ihr Euch für das Treffen anmelden: