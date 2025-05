Dienstag, 27. Mai 2025, 16:00 - 18:00



DiaConnect lädt am 27.05.2025 um 16 Uhr zum Kinder Diabetes Treff in Berlin ein. Alle Kinder im Alter von 6-12 Jahren und ihre Angehörigen sind herzlich willkommen sich mit uns auszutauschen, zu spielen und zu basteln.

Wir freuen uns auf euch. Anmeldungen bitte bis zum 20.05.2025 an isabelle.weberling@kompaxx.de oder auf Instagram als persönliche Nachricht an Diaconnect_Berlin.