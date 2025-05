Leverkusen: Fussball-Diabetes-Camp mit Bayer 04 für Jahrgänge 2010-2018

Samstag, 12. Juli 2025, 09:30 - 16:00



Ein besonderes Angebot der Bayer 04-Fussballschule ist das Tagesspecial für Kinder mit Diabetes.

Medizinisches Fachpersonal wird dir den ganzen Tag beratend und helfend zur Seite stehen. Unsere lizenzierten Trainer begleiten dich in den Trainingseinheiten und entwickeln mit jeder Menge Spaß, aber auch mit dem nötigen Ehrgeiz, deine fußballerischen Fähigkeiten weiter. Das Gute daran: Alle Trainingsinhalte passen wir an das Alter und die Leistungsfähigkeit der jungen Kickerinnen und Kicker an.

Damit du zeigen kannst, was du draufhast, ist auch neben dem Platz für alles gesorgt: Mit einem leckeren Mittagessen und einer Rundumversorgung an Getränken bist du top vorbereitet, um mit vollem Elan in die nächste Einheit zu gehen. In der Mittagspause kannst du außerdem bei Aktivitäten außerhalb vom Fussball dein Können beweisen.

Die angegebenen Trainingszeiten sind unter Vorbehalt und können sich ggf. geringfügig ändern.

Mehr Infos und Anmeldung unter bayer04.de