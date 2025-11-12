Online: Achtsam in den Advent mit Diabetes

Aufrufe : 6144

Schon wieder ist der Zucker höher oder tiefer als gewollt, schon wieder piepst der Sensor oder die Pumpe gerade dann, wenn du eigentlich wirklich Anderes zu tun hast. Schnell kommen da Ärger und Frust auf, und es kann schwierig sein, nahtlos wieder in den Alltag zurückzukommen. Diabetes ist ein ständiger Begleiter, der viel Aufmerksamkeit und Energie braucht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Menschen mit Diabetes und als Typ-F-ler gut auf uns achten.

Mit Co-Clarity begleite ich Menschen mit Diabetes auf ihrem Weg zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst und ihrem Diabetes. Denn Studien zeigen: Achtsamkeit wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden und auf das Diabetes-Management aus! Deswegen biete ich dieses Online-Seminar in Kooperation mit der Plattform dialetics an.

Das nächste Seminar beginnt am Mitwoch, 29.10.2025 und findet an folgenden Daten jeweils von 19:00-20:30 Uhr mit einem thematischen Schwerpunkt pro Abend statt:

29.10 – Dankbarkeit

05.11 – Ganz im Moment sein

12.11 – Beziehungen

19.11 – Resilienz

26.11 – Freundlichkeit und Güte

03.12 – Achtsam durch den Alltag

Der TN-Beitrag liegt bei 89 Euro - dafür bekommst du nicht nur den Kurs mit einem regelmäßigen Austausch, sondern auch ein gedrucktes Handbuch mit den Informationen aus allen Sessions zum Nachlesen und Platz für deine eigenen Notizen und Erkenntnisse.

Bis zum 15.10.2025 kannst du dich anmelden, um gemeinsam mit mir und maximal 11 anderen Menschen mit Typ-1-Diabetes achtsam auf den Advent zuzugehen.

Weitere Events und Infos unter www.co-clarity.de, direkt zur Anmeldung geht's hier: https://forms.gle/3f3YQmRBUttvkRpT9