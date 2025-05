Diabetes-Kids Virtuell: Webinar mit Ypsomed zum mylife Loop mit der mylife YpsoPump in Kombination mit mylife CamAPS FX auf IOS (Iphone)

Dienstag, 24. Juni 2025, 19:00 - 21:00



Webinar mit Ypsomed zum Thema "mylife Loop mit der mylife YpsoPump in Kombination mit mylife CamAPS FX auf IOS (IPhone)"

Jetzt geht es rund bei Ypsomed! Erfahrt mehr über den mylife Loop mit der mylife YpsoPump in Kombination mit mylife CamAPS FX – dem einfachen Loop für alle, welcher bald auch auf IOS Geräten, also dem IPhone, läuft. Das smartphonegesteuerte AID-System gibt selbstständig Insulin basierend auf den Sensorglukosewerten des Dexcom G6 bzw. dem Freestyle Libre 3 ab und lernt dabei eigenständig hinzu. Zudem ist dieses System für Kinder ab 1 Jahr und für Schwangere zugelassen. In diesem Webinar wird das System und die zahlreichen Vorteile im Alltag ausführlich vorgestellt – selbstverständlich mit viel Zeit für persönliche Fragen. Wir freuen uns auf Euch!



Hier die Details zum Event: