Herstellermesse und Infotag zum 25-jährigen Jubiläum von Diabetes-Kids! Eintritt frei!

Samstag, 10. Januar 2026, 13:00 - 17:00



Aufrufe : 208

Anlässlich unseres großen Jubiläums laden wir Euch ganz herzlich zu einem ganz besonderen Herstellerevent und Infotag ein! 🎈

🗓 Wann? Am 10. Januar 2026

📍 Wo? Hugenottenhalle, Neu-Isenburg – im Foyer

Von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr erwarten Euch viele spannende Aussteller und Partnerfirmen aus der Diabeteswelt!

Erlebt hautnah, was es an neuen Produkten, Innovationen und hilfreichen Lösungen gibt – direkt im Gespräch mit den Herstellern!

Auch das Team von Diabetes-Kids.de wird für Euch vor Ort sein.

💡 Ob Insulinpumpen, CGM-Systeme, smarte Apps oder nützliches Zubehör – hier bekommt Ihr exklusive Einblicke und könnt Eure Fragen direkt an die Profis stellen.

Und natürlich haben wir auch an unsere kleinen Gäste gedacht:

🎨 Im Bastelraum für Kids wird geklebt, gemalt und gewerkelt, was das Zeug hält – während die Großen sich in Ruhe informieren können.

Kommt vorbei, bringt Eure Familie mit und feiert mit uns 25 Jahre Diabetes-Kids! 🥳

Wir freuen uns riesig auf Euch! ❤️

Euer Diabetes-Kids-Team

#25JahreDiabetesKids #DiabetesCommunity #Herstellerevent2026 #WirFeiernEuch #DiabetesKidsDe