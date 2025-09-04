Zum Hauptinhalt springen

Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V.
Donnerstag, 04. September 2025, 19:00
Aufrufe : 4832
Kontakt: info@millimolers.de

Die Millimolers01 skaliertDie neue Elterngruppe Die Millimolers e.V.  trifft sich Jeden Monat An jedem Ersten Donnerstag und erstmalig am 08.05.2025 19:Mai.

Die Kontaktperson Sandro Teltz ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:

E-mail: info@millimolers.de

Um Anmeldung wird gebeten.

Mehr Info unter https://millimolers.de/

Ort Cafe Central Leonhardstr. 22 · 18057 Rostock
