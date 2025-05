Samstag, 05. Juli 2025, 09:30 - 17:00



Diabetes zum Anfassen in Baierbrunn – beim Wort & Bild Verlag

Nach dem Auftakt in Essen macht unsere Eventreihe am 5. Juli Halt in Baierbrunn bei München – zu Gast im Irenensaal des Wort & Bild Verlags (bekannt u.a. durch den „Diabetes Ratgeber“ und die „Apotheken Umschau“).

Ein Tag voller Begegnung, Austausch und Technik zum Ausprobieren – für alle Menschen mit Diabetes, Angehörige und Interessierte.

Was euch erwartet:

Diabetes-Technik live erleben – Ob Pumpe, CGM oder AID-System: Technik selbst testen und Fragen loswerden.

– Ob Pumpe, CGM oder AID-System: Technik selbst testen und Fragen loswerden. Erfahrungen aus erster Hand – Menschen mit Diabetes berichten ehrlich aus dem Alltag.

– Menschen mit Diabetes berichten ehrlich aus dem Alltag. Workshops & Austausch – Kreative Sessions, neue Impulse und die Chance, sich zu vernetzen.

Teilnahme ist kostenlos – bitte anmelden!

Für alle mit Diabetes – ob groß oder klein – ist dieser Ort im Grünen die perfekte Gelegenheit, Neues zu lernen, sich inspirieren zu lassen und gemeinsam weiterzukommen.

👉 Alle Infos & Anmeldung: www.dedoc.de/diabeteszumanfassen