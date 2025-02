Diabetes-Kids Virtuell: Achtsamkeit im Familienalltag

Dienstag, 01. Juli 2025, 19:00



Aufrufe : 44

Mehr Ruhe, weniger Diabetes-Stress – Achtsamkeit im Familienalltag

Diabetes-Kids Webinar mit Dr. Mirjam Eiswirth

🗓 Datum: 1. Juli 2025

⏰ Uhrzeit: 19:00 Uhr

📍 Online via Diabetes-Kids

Das Leben mit Diabetes erfordert täglich viel Organisation: Blutzuckerwerte im Blick behalten, Arzttermine koordinieren, Diabetestechnologie verwalten, Hilfsmittel sicherstellen und sich mit Kindergarten oder Schule abstimmen – all das kann eine große Belastung sein. Kein Wunder, dass viele Familien sich oft gestresst und überfordert fühlen.

Doch es gibt Wege, wie man trotz dieser Herausforderungen mehr Gelassenheit in den Alltag bringen kann! In diesem exklusiven Diabetes-Kids Webinar zeigt Dr. Mirjam Eiswirth, wie Achtsamkeitsübungen dabei helfen können, innere Ruhe zu finden und stressige Situationen besser zu bewältigen. Seit Anfang 2024 bietet sie Achtsamkeitskurse und Workshops speziell für Menschen mit Diabetes und deren Angehörige an – mit vielen praktischen Übungen und Raum für Austausch.

Was erwartet dich?

✅ Impulse und Tipps, wie Achtsamkeit im Alltag helfen kann

✅ Praktische Übungen zur Stressbewältigung

✅ Gemeinsame Tai Chi-Session – eines der Highlights ihrer Achtsamkeitskurse

✅ Konkrete Ideen für mehr Ruhe und weniger Diabetes-Frust

Nutze die Gelegenheit, wertvolle Strategien für mehr Gelassenheit im Alltag kennenzulernen und sei dabei!

🔗 Jetzt anmelden auf Diabetes-Kids!

Mehr Infos zu Dr. Mirjam Eiswirth und ihren Angeboten findest du auf Co-Clarity.de.

Hier die Details zum Event:

Wann: Dienstag, 1. Jul. 2025 ab 19:00 Uhr Thema: Online Webinar über Zoom Inhalt: Achtsamkeit im Familienalltag Host: Mirjam Eiswirth - Co-clarity.de

Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de Anmeldeschluss: 30.6.2025 um 17:00 Uhr

Melde dich jetzt an und sei dabei!