Arnheim NL: Diabetes-Games 2025 (TEST ENTRY FOR REVIEW)

Donnerstag, 28. Juni 2035

Aufrufe : 5

Diabetes-Kids organisiert das deutsche Team der Diabetes-Games 2025!

Diabetes-Kids.de ist stolzer Partner der Diabetes Games 2025 und stellt das deutsche Team für dieses außergewöhnliche Event zusammen! Zudem nehmen wir mit einer eigenen Crew an den Wettkämpfen teil. Sei dabei und erlebe einen unvergesslichen Tag voller Sport, Gemeinschaft und Spaß!

Über die Diabetes Games

Am Samstag, den 28. Juni 2025, organisiert die Bas van de Goor Foundation die zweite Ausgabe der Diabetes Games! Diese besondere Veranstaltung, inspiriert von den Olympischen Spielen, richtet sich an Kinder und junge Erwachsene zwischen 7 und 17 Jahren mit Diabetes.

Die Bas van de Goor Foundation setzt sich seit vielen Jahren für die Förderung von Sport und Bewegung für Menschen mit Diabetes ein, um deren Lebensqualität zu verbessern. Die Stiftung wurde von Bas van de Goor, einem ehemaligen niederländischen Volleyball-Olympiasieger, gegründet, nachdem bei ihm Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Sein Ziel ist es, das Bewusstsein für die positiven Auswirkungen von Sport auf Menschen mit Diabetes zu stärken.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 € für alle an den Workshops teilnehmenden Kids mit Diabetes. Begleitpersonen, also Eltern, Geschwister und Freunde sind kostenlos dabei; dürfen aber an den Workshops nicht teilnehmen.



Die Anreise nach Arnheim ist selbst und auf eigene Kosten zu organisieren.



Während des Events gibt es drei Runden mit insgesamt 17 verschiedenen Sportarten, die von echten Spitzensportlern angeleitet werden.

Sportliche Workshops

Runde 1: Fußball, Hockey , Karate, Curling, Judo, Korbball

, Karate, Curling, Judo, Runde 2: Fußballturnier , Breakdance, Handball, Turnen, Badminton, Leichtathletik , BMX

, Breakdance, Turnen, Badminton, , BMX Runde 3: Fußballturnier, Boxen, Flagfootball / American Football, Basketball, Volleyball, Bogenschießen, Breakdance

Teilnehmer des Teams aus Deutschland können an den rot markierten Workshops und Turnieren teilnehmen

Das Goldene Dorf – Der zentrale Treffpunkt

Hier finden die Eröffnungszeremonie und die Preisverleihung statt. In den Pausen stehen Foodtrucks bereit, und es gibt spannende Side-Events.

Allgemeines Klassement

Bei den Diabetes Games treten Teams verschiedener Krankenhäuser und natürlich unser Team aus Deutschland gegeneinander an, um den begehrten Wanderpokal zu gewinnen.

Programmablauf

Zeit Programmpunkt 10:00 Uhr Eröffnungszeremonie 10:45 - 12:00 Uhr Erste Runde Sport-Workshops 12:00 - 13:00 Uhr Mittagspause 13:15 - 14:30 Uhr Zweite Runde Sport-Workshops 14:30 - 15:00 Uhr Pause 15:15 - 16:30 Uhr Dritte Runde Sport-Workshops 16:45 Uhr Feierliche Preisverleihung

Sei dabei mit Diabetes-Kids!

Wenn du mit dem deutschen Team an den Diabetes Games 2025 teilnehmen möchtest, melde dich hier an! Das Anmeldeformular wird in Kürze online sein.

Gemeinsam erleben wir einen sportlichen Tag voller Motivation, Gemeinschaft und Spaß. Wir freuen uns auf dich!