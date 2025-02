Samstag, 29. März 2025, 09:00 - 16:00



Ständig piepst was, ständig macht der Zucker was er will, irgendwie wird alles zu viel und zu anstrengend. Dieses Gefühl kennt sicher jeder Mensch mit Diabetes - egal ob mit eigenem oder mit Typ-F. Da bleibt es oft schwer, gelassen zu bleiben und immer wieder weiterzumachen oder neu anzufangen.

Achtsamkeit kann helfen, mit den Herausforderungen des täglichen Diabetes-Stresses umzugehen, gelassener und ruhiger zu werden, und sogar das Diabetes-Management verbessern. Deswegen biete ich mit co-clarity verschiedene Formate rund um Achtsamkeit an, unter anderem ein Online Tages-Retreat.

Am Samstag, 29.03.2025, treffen wir uns zwischen 9 Uhr und 16 Uhr online. Neben gemeinsamen Achtsamkeits-Übungen und Meditationen gibt es Raum für Austausch und eigene Reflektion.

Am Ende des Online-Retreats hast du Kraft und Ruhe getankt und deinen ganz persönlichen Achtsamkeits-Methodenkoffer in der Hand. Inhalte sind zum Beispiel:

Grundlegende Konzepte der Achtsamkeit

Diabetes und Achtsamkeit – warum?

Tai Chi

Meditation

Akkupressur-Punkte

Atemübungen

Anmeldung über: https://forms.gle/ YAJU7LVPRq5LGWyr7

Die Teilnahme kostet 89 Euro.