Karlsruhe: Rauf in die Baumwipfel mit Diabetiker BW

Samstag, 28. Juni 2025

Auch in diesem Jahr laden wir Kinder mit Diabetes und Ihre Familien zum Erlebnistag in der EPA-Hochseilgarten nach Karlsruhe-Durlach am Samstag, 28. Juni 2025 ein.

Hier geht es nicht nur ums Klettern, sondern auch um einen spannenden Tag und den Austausch mit anderen Diabetes-Kindern.

Bei Aufwärmspielen lernt sich die Gruppe kennen und tastet sich anschließend langsam an die unterschiedlichen Höhen des Hochseilgarten heran. Nach dem Kletterturm folgt die Königsdisziplin in den Baumkronen.

Der Erlebnistag wird von erfahrenen Pädagogen angeleitet, diabetologische Fachkräfte begleiten bei allen Fragen und Themen rund um den Diabetes.

Auf dem Boden dürfen die Eltern die Zeit nutzen, und sich mit anderen Familien und dem Diabetesteam austauschen. Auch dieses Mal wird es für die Eltern wieder Referenten vor Ort geben. Die kleineren Geschwisterkinder werden währenddessen betreut.