Kornwestheim: Diabetes-Fußballtag für Mädchen und Jungen der Diabetiker BW

Samstag, 05. April 2025, 09:30 - 16:30



Aufrufe : 15

Am Samstag, 05. April.2025, findet von 09.30 bis 16.30 Uhr, wieder ein erlebnisreicher Fußballtag für Mädchen und Jungen mit Diabetes Typ 1 im Alter von 8-16 Jahren statt – seid dabei!

Der Diabetes-Fußballtag findet in der Indoorhalle der Fußballschule Soccerkids in Kornwestheim statt. Beim professionellen Training mit qualifizierten, lizenzierten und geschulten Trainern der Fußballschule Soccerkids lernt Ihr erste coole Tricks und werdet anschließend entsprechend Euren fußballerischen Fähigkeiten in Spielgruppen eingeteilt. Es gibt jede Menge Spaß und Action und im abschließenden Turnier auch einen Pokal zu gewinnen.

Lerne Dich und Deinen Diabetes unter Sportbedingungen besser kennen. Unterstützt wirst Du von medizinischem Fachpersonal.

Ihr müsst kein Profi sein und auch nicht Fußball im Verein spielen! Bringt Spaß an Bewegung, Spiel und Sport mit und Ihr seid genau richtig.

Das Training der Soccerkids ist so ausgelegt, dass alle Teilnehmer maximalen Spaß und Erfolg erreichen können, egal ob Vereinsspieler oder nicht:

“Wir machen Kinder stark egal auf welchem fußballerischen Niveau sie sich befinden.”