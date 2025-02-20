Laboe: Elterntreff der Diabetes-Kids Ostsee

Aufrufe : 16657

Die neue Elterngruppe trifft sich Jeden 2. Monat An jedem Ersten Donnerstag und erstmalig am 20.02.2025 19:00 Uhr

Das Treffen findet an folgendem Ort statt:

Casa Tripaldi, Fördewanderweg 2, 24235 Laboe

Die Kontaktperson Nastasja Sarah H ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:

E-mail: nastasja@diabeteskids.de

Telefon: 01732422110

Teilnehmer werden gebeten, sich unter oben genannten Daten anzumelden.

Ihr wollt euch zum Diabetes eures Kindes mit anderen Eltern austauschen, aber nicht in Selbstmitleid verfallen? Positiv mit der Diabetes Erkrankung eures Kindes umgehen? Dann ist diese Gruppe genau das Richtige für euch. Bei gutem Essen und tollem Ausblick auf die Kieler Förde kommen wir zusammen, um unser Know How in Sachen Diabetes bei Kindern auszutauschen und um ein starkes Netzwerk zu werden, dass sich unterstützt und weiterbringt. In allen Lagen und bei allen Fragen.

Aufgrund der Ferien findet der Treff am 28.08.25 im Casa Tripaldi in Laboe statt!